Президент Польши Дуда и президент США Джо Байден встретились в Варшаве. Об этом сообщают «Известия».

Джо Байден приехал на встречу к своему польскому коллеге. Дуда лично встретил его около машины. Два президента поприветствовали друг друга и пожали руки, после чего прошли в президентский дворец.

Также в сети появилось видео прилета американского лидера в Польшу. Не успев ступить на польскую землю, американская делегация попала в курьезную ситуацию. Кто-то из команды президента по неизвестной пока причине упал с трапа самолета. Кто конкретно это был пока не сообщается.