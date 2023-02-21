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18 минут назад

Байден встретился с Дудой в Варшаве

Елена Прошина

Президент Польши Дуда и президент США Джо Байден встретились в Варшаве. Об этом сообщают «Известия».

Джо Байден приехал на встречу к своему польскому коллеге. Дуда лично встретил его около машины. Два президента поприветствовали друг друга и пожали руки, после чего прошли в президентский дворец.

Также в сети появилось видео прилета американского лидера в Польшу. Не успев ступить на польскую землю, американская делегация попала в курьезную ситуацию. Кто-то из команды президента по неизвестной пока причине упал с трапа самолета. Кто конкретно это был пока не сообщается.

Напомним, сегодня Байден проведет встречу с Дудой. Среди прочего два лидера обсудят вопросы расширения НАТО. Вечером у Байдена запланировано выступление с речью. Также предполагается, что 22 февраля глава Белого дома встретится с лидерами стран «Бухарестской девятки».

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