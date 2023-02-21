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21 минуту назад

Опубликованы кадры встречи Байдена и Дуды

News.ru

Президенты Польши и США Анджей Дуда и Джо Байден встретились в городе Жешув. В сети появилось видео, как польский лидер встречает Байдена у его президентского кортежа.

Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик 20 февраля заявил, что американский президент прибыл с Украины в польский Жешув. По его данным, к прибытию этого поезда на вокзале города появилось Польское телевидение.

У Байдена на 21 февраля запланировано участие во встрече глав «Бухарестской девятки», он должен выступить около королевского дворца. Визит американского президента в Польшу продлится до 22 февраля.

В столице страны из-за приезда Байдена усилены меры безопасности, на улицы Варшавы стянуты дополнительные силы полиции, запрещено ношение оружия.

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