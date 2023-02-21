Румыния приостановила работу Русского дома в Бухаресте

Румынские власти приняли решение приостановить работу Российского центра культуры и науки в Бухаресте, известного как Русский дом. Об этом сообщило во вторник внешнеполитическое ведомство Румынии.

Посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин был вызван во вторник в МИД страны, где он был проинформирован об этом решении.

МИД Румынии утверждает, что центр якобы "сознательно участвовал в акциях по искаженному представлению реальности и исторической правды на уровне румынского общественного мнения". По мнению внешнеполитического ведомства, подобные действия "усилились и приобрели новые, особо тяжкие акценты в последний период", после начала спецоперации РФ на Украине.

В заявлении указано, что государственный секретарь по стратегическим делам выразил "твердое неодобрение" румынской стороны в связи с якобы предпринимаемыми российской стороной "постоянными попытками гибридных атак и дезинформации путем выборочного представления и преднамеренного манипулирования реальностью" и призвал отказаться от подобных практик.

Приостановка деятельности центра произойдет самое позднее до 20 августа 2023 года, уточняет внешнеполитическое ведомство, добавляя, что до указанной даты должны быть завершены все административные процедуры, которых требует эта мера.