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18 минут назад

Румыния приостановила работу Русского дома в Бухаресте

ТАСС

Румынские власти приняли решение приостановить работу Российского центра культуры и науки в Бухаресте, известного как Русский дом. Об этом сообщило во вторник внешнеполитическое ведомство Румынии.

Румыния приостановила работу Русского дома в Бухаресте
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин был вызван во вторник в МИД страны, где он был проинформирован об этом решении.

МИД Румынии утверждает, что центр якобы "сознательно участвовал в акциях по искаженному представлению реальности и исторической правды на уровне румынского общественного мнения". По мнению внешнеполитического ведомства, подобные действия "усилились и приобрели новые, особо тяжкие акценты в последний период", после начала спецоперации РФ на Украине.

В заявлении указано, что государственный секретарь по стратегическим делам выразил "твердое неодобрение" румынской стороны в связи с якобы предпринимаемыми российской стороной "постоянными попытками гибридных атак и дезинформации путем выборочного представления и преднамеренного манипулирования реальностью" и призвал отказаться от подобных практик.

Приостановка деятельности центра произойдет самое позднее до 20 августа 2023 года, уточняет внешнеполитическое ведомство, добавляя, что до указанной даты должны быть завершены все административные процедуры, которых требует эта мера.

Посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин сказал корреспонденту ТАСС, что "утверждения румынской стороны, согласно которым центр способствовал фальсификации истории, несостоятельны и недоказуемы". Российский дипломат отметил, что в ходе встречи в МИД он "решительно отверг" эти претензии. Кузьмин выразил сожаление в связи с принятой мерой, указав, что "российско-румынские культурные, гуманитарные и научные связи работали на сохранение минимума естественных, традиционных отношений между двумя народами". "Фактически, это шаг к запрету российской культуры, что не может способствовать нормализации двусторонних отношений между Россией и Румынией", - заключил посол РФ.

В мире,Валерий Кузьмин,
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