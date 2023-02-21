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27 минут назад

Столтенберг призвал разработать гарантии безопасности для Украины

Мария Иванова

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса должны разработать долгосрочные гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Столтенберг призвал разработать гарантии безопасности для Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Столтенберг подчеркнул, что такие гарантии должны заработать сразу после окончания боевых действий в стране.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее представил украинскую «формулу мира», включающую наказания и гарантии безопасности.

Первый пункт формулы - наказание - предусматривает санкции, отказ от торговли и разрыв отношений, а также создание трибунала из-за боевых действий.

Еще один пункт - о «защите жизни» - подразумевает предоставление военной и финансовой помощи.

Говоря о восстановлении безопасности энергетики, Зеленский предложил ограничить цены на российские энергоресурсы.

Также Зеленский заявлял, что США должны стать первой страной, которая подпишет договор о гарантиях безопасности для Украины.

В мире,Владимир Зеленский,Йенс Столтенберг,НАТО,
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