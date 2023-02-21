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32 минуты назад

В НАТО отреагировали на приостановку участия в ДСНВ России

Елена Прошина

НАТО сожалеет о решении России приостановить участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Об этом пишет РИА Новости.

Генеральный секретарь НАТО призвал российскую сторону пересмотреть свое решение, а также соблюдать свои обязательства.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время оглашения своего послания парламентариям заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ. При этом он подчеркнул, что страна не выходит из договора, а именно приостанавливает. Он также добавил, что необходимо понять, как теперь учитывать ядерные арсеналы Франции и Великобритании.

По мнению лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, приостановку участия в договоре можно рассматривать как важный сигнал Западу. Он также подчеркнул, что комитет Госдумы по международным делам готов в кратчайшие сроки рекомендовать законопроект и подготовить его к рассмотрению на пленарном заседании.

Россия приостановила свое участие в ДСНВ

Такого же мнения придерживается вице-спикер Совфеда Константин Косачев. По его словам, Запад должен понимать, что ядерный щит РФ никто не отменял и Россия не пойдет на победу на поле боя или стратегическое поражение.

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