НАТО сожалеет о решении России приостановить участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Об этом пишет РИА Новости.

Генеральный секретарь НАТО призвал российскую сторону пересмотреть свое решение, а также соблюдать свои обязательства.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время оглашения своего послания парламентариям заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ. При этом он подчеркнул, что страна не выходит из договора, а именно приостанавливает. Он также добавил, что необходимо понять, как теперь учитывать ядерные арсеналы Франции и Великобритании.

По мнению лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, приостановку участия в договоре можно рассматривать как важный сигнал Западу. Он также подчеркнул, что комитет Госдумы по международным делам готов в кратчайшие сроки рекомендовать законопроект и подготовить его к рассмотрению на пленарном заседании.