В Белом доме отказались считать речь Байдена ответом Путину

Президент США Джо Байдет выступит в Польше с «заявлением о ценностях», его речь не стоит рассматривать как ответ российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, пишет CNN.

Он подчеркнул, что американский лидер не намерен вступать с кем-либо в «риторический спор», и его сегодняшнее выступление в Польше не нужно рассматривать как ответ на послание российского президента Владимира Путина Федеральному собранию.

«Сегодняшнее выступление президента… о чем-то большем. И мы выбрали это время, мы выбрали эту дату не потому, что сегодня выступал президент Путин», - заявил Джейк Салливан.

Президент России Владимир Путин выступил сегодня с посланием перед обеими палатами Федерального собрания в Гостином дворе. Основными темами выступления главы России стали вопросы спецоперации, социально-экономического развития страны и поддержки новых территорий.