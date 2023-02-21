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50 минут назад

В Белом доме отказались считать речь Байдена ответом Путину

Алиса Селезнёва

Президент США Джо Байдет выступит в Польше с «заявлением о ценностях», его речь не стоит рассматривать как ответ российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, пишет CNN.

В Белом доме отказались считать речь Байдена ответом Путину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он подчеркнул, что американский лидер не намерен вступать с кем-либо в «риторический спор», и его сегодняшнее выступление в Польше не нужно рассматривать как ответ на послание российского президента Владимира Путина Федеральному собранию.

«Сегодняшнее выступление президента… о чем-то большем. И мы выбрали это время, мы выбрали эту дату не потому, что сегодня выступал президент Путин», - заявил Джейк Салливан.

Президент России Владимир Путин выступил сегодня с посланием перед обеими палатами Федерального собрания в Гостином дворе. Основными темами выступления главы России стали вопросы спецоперации, социально-экономического развития страны и поддержки новых территорий.

В ходе своей речи Владимир Путин отметил, что западные санкции не нанесли российской экономике сокрушительный удар. По его словам, ряд отраслей не только не сократили, но и значительно нарастили производство. Глава государства также обратил внимание на то, что Запад своими действиями добился удвоения доли рубля во внешнеторговых расчетах России.

В мире,Джейк Салливан,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,
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