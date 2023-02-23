Стало известно о планах Совфеда по приостановке ДСНВ

"Пойти на это было большой ошибкой. Не самый ответственный шаг", - утверждал Байден в интервью телеканалу ABC , которое было показано в среду. При этом он отметил, что не считает решение руководства РФ о приостановке участия в ДСНВ свидетельством подготовки к использованию ядерного оружия.

Во вторник президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ, но не выходит из него. Глава государства подчеркнул, что, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках договора, российская сторона должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции. Госдума на заседании в среду приняла закон о приостановке участия РФ в ДСНВ.