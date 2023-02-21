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5 минут назад

Миротворцы ООН в Мали подорвались на самодельной бомбе

Lenta.ru

Колонна миротворческой миссии ООН по стабилизации ситуации в Мали подорвалась на самодельном взрывном устройстве в центре страны во вторник, 21 февраля. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте миссии.

Миротворцы ООН в Мали подорвались на самодельной бомбе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уточняется, что трое миротворцев погибли, еще пятеро получили серьезные ранения. Миссия отмечает, что, по предварительным данным, колонна не была целью заложивших бомбу. Другие подробности пока неизвестны.

Как отмечает Reuters, с момента начала работы миссии ООН в 2013 году в Мали был убит как минимум 281 миротворец — это самое большое число жертв в рамках одной миссии организации.

В августе прошлого года власти Мали обвинили Францию в снабжении террористов оружием и обратились в ООН с призывом созвать экстренное заседание Совета Безопасности.

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