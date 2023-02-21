Миротворцы ООН в Мали подорвались на самодельной бомбе

Колонна миротворческой миссии ООН по стабилизации ситуации в Мали подорвалась на самодельном взрывном устройстве в центре страны во вторник, 21 февраля. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте миссии.

Уточняется, что трое миротворцев погибли, еще пятеро получили серьезные ранения. Миссия отмечает, что, по предварительным данным, колонна не была целью заложивших бомбу. Другие подробности пока неизвестны.

Как отмечает Reuters, с момента начала работы миссии ООН в 2013 году в Мали был убит как минимум 281 миротворец — это самое большое число жертв в рамках одной миссии организации.