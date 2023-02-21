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23 минуты назад

Вучич предрек серьезные изменения в зоне СВО в течение трех дней

Lenta.ru

В зоне специальной военной операции (СВО) России на Украине в течение трех дней грядут серьезные изменения. Такой сценарий предрек президент Сербии Александар Вучич, передает ТАСС.

Вучич предрек серьезные изменения в зоне СВО в течение трех дней
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«Я рассчитываю увидеть уже через день, два или три значительные изменения на поле боя и серьезные изменения в дальнейших политических действиях в отношении Сербии со стороны Запада», — сказал он на полях международной выставки военной техники и вооружений IDEX 2023 в Абу-Даби.

Вучич отметил, что из заявлений российского лидера Владимира Путина понятно, что он будет и дальше вести интенсивную борьбу на Украине. По мнению президента Сербии, такая позиция дополнительно осложнит положение его страны.

Ранее 21 февраля российский лидер выступил с посланием Федеральному собранию. В ходе своей речи Путин, в частности, заявил, что Россия в ходе специальной военной операции будет аккуратно и последовательно решать ее задачи. По словам президента, Россия делала все, чтобы решить проблемы Донецкой и Луганской народных республик мирным путем.

Путин рассказал о причинах начала спецоперации

Ранее Вучич выразил мнение, что мир на Украине не наступит скоро. Он также уточнил, что главной темой Мюнхенской конференции по безопасности в этом году стала ситуация на Украине.

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