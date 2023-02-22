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12 минут назад

Врач сообщила об ухудшении состояния Саакашвили

ТАССиещё 1

Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили ухудшается из-за его отказа полноценно питаться. Об этом в среду заявила лечащий врач политика в тбилисской частной клинике Тамара Даварашвили на пресс-конференции.

"Что же касается состояния здоровья пациента (Саакашвили - прим. ТАСС) на сегодня, то мы можем сказать, что тенденция указывает на его ухудшение, исходя из того, что вес и масса тела остаются очень низкими. К 20 февраля вес составлял 67,2 килограмма, а индекс массы тела был 18,2", - сказала она.

Врач добавила, что у Саакашвили общая слабость. Большую часть времени он проводит в постели, у него болят конечности.

"Самым плачевным является то, что питание по-прежнему остается несбалансированным. Несмотря на все, он принимает эту несбалансированную пищу и переваривает ее", - добавила Даварашвили.

Эндокринолог клиники Софо Мебуке в свою очередь отметила, что Саакашвили в день принимает от 300 до 400 калорий, что является очень низким показателем. Для положительной динамики, необходимо, чтобы он принимал как минимум 1,7 тыс. калорий в день. По словам Мебуке, Саакашвили связывает свое нежелание есть с лишением свободы. Клинический директор Зураб Чхаидзе отметил, что Саакашвили продолжает отказываться от парентерального питания. При этом проведенные исследования показали, что его организм способен принимать пищу.

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Саакашвили тайно прибыл в Грузию за день до муниципальных выборов в октябре 2021 года, после чего был арестован и помещен в тюрьму города Рустави. Он объявил голодовку, назвав себя политическим заключенным. После ухудшения состояния здоровья бывшего президента перевели в тюремную больницу, а позже - в военный госпиталь. В декабре 2021 года Саакашвили продолжил отбывать наказание в тюрьме в Рустави, однако в мае 2022 года был доставлен в частную тбилисскую клинику "Вивамед", где находится по сей день.

Тбилисский городской суд 6 февраля текущего года отклонил ходатайство адвокатов экс-президента о его освобождении по состоянию здоровья. В ходе более десяти заседаний в качестве свидетелей выступили врачи и эксперты, в том числе зарубежные, которые заявляли о множестве заболеваний, развившихся у бывшего главы государства. Позиция властей Грузии заключается в том, что Саакашвили симулирует.

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