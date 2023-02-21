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Как украинский кризис изменит глобальную экономику

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Прошел год с начала украинского кризиса, который стал самым значимым геополитическим событием после окончания холодной войны. США и Европа ввели девять раундов санкций против России, а побочные эффекты этих мер оказали негативное влияние и на европейскую экономику, и на глобальные производственные цепочки, и на стабильность мировой экономики в целом, пишет The Paper.

Под давлением санкций экономические показатели России превзошли ожидания и продемонстрировали высокую устойчивость. Издание подчеркивает, что украинский кризис уже начал менять глобальную экономику - к примеру, китайско-российское экономическое и торговое сотрудничество углубилось. Конфликт на Украине спровоцировал скачок цен на энергоносители, а повышение процентной ставки ФРС и укрепление доллара вызвали отток капитала и долговое давление в странах с развивающейся экономикой, что оказало непосредственное влияние на мировую экономику. На фоне обострения геополитических конфликтов страны быстро отказываются от доллара США как от валютного резерва по соображениям национальной безопасности.

«Вызов Байдена Путину»

The New York Times назвала внезапный визит президента США Джо Байдена в Киев «превью все более прямого соперничества с главой России Владимиром Путиным». Внезапное появление Байдена в киевском президентском дворце было задумано в первую очередь как способ поднять дух украинцев в разгар суровой зимы, подчеркивает издание.

Но также эта поездка стала «одним из первых прямых вызовов Путину», точнее, «его стремлению восстановить империю Петра Великого». Само присутствие Байдена в Киеве, по версии NYT, должно было символизировать, что Россия не получила контроль над украинской столицей, которая «по-прежнему полна жизни, а ее рестораны даже переполнены».

Названо число жертв ливней в Бразилии

Исторические ливни, обрушившиеся на города на побережье Сан-Паулу на минувших выходных, унесли жизни уже 40 человек - 39 в муниципалитете Сан-Себастьян и одного в Убатубе, сообщает Folha de S.Paulo. Семь тел (двое мужчин, две женщины и трое детей) уже опознаны и переданы для захоронения.

Общее количество человек, оставшихся без крыши над головой, достигло 2496. Пропавших без вести 40, но власти считают, что в реальности их гораздо больше. Под обломками обрушившихся конструкций могут до сих пор находиться люди. Президент Бразилии Луис Лула да Силва призвал больше не строить дома на склонах холмов, чтобы избежать трагедий в будущем.

«ПСЖ» и судьба Неймара с Месси

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар не планирует покидать команду до конца действующего контракта, то есть до лета 2027 года, сообщает L'Equipe. Бразилец, находящийся на прицеле «Челси», не будет связывать свое будущее с Лионелем Месси, который не уверен в продлении своего контракта и может покинуть команду летом 2023-го.

Травмированный Неймар намерен сделать все возможное, чтобы 8 марта встретиться с мюнхенской «Баварией», подчеркивает издание. СМИ ранее писали, что с учетом растущей роли Килиана Мбаппе в «ПСЖ», Неймару, похоже, начинает не хватать места. Источники, близкие к парижскому клубу, утверждали, что руководство хочет, чтобы он «собрал чемоданы» в летнее трансферное окно.

В Хельсинки закрылся старейший русский ресторан

В хельсинкском районе Катаянокка закрылся ресторан традиционной русской кухни Bellevue со столетней историей, сообщает Helsingin Sanomat. Гендиректор Bellevue Ravintolat Oy, которой принадлежит ресторан, Жимин Пэн, заявил, что ресторан закрыли, так как его продажи значительно упали после начала украинского кризиса.