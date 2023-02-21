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1 час назад

Польша допустила полное закрытие границы с Белоруссией

Елена Прошина

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил в эфире Польского радио, что республика готова полностью закрыть границу с Белоруссией. Об этом пишет РИА Новости.

Польша задумалась о полном закрытии границ с Белоруссией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, Варшава пойдет на это в случае необходимости, особенно по вопросам безопасности. При этом Яблоньский добавил, что вопрос будет анализировать по мере развития ситуации, а окончательное решение будет приниматься не только по политическим мотивам.

Замминистра подчеркнул, что Польша понимает, что что есть товары, которые сейчас можно перевозить через границу. Однако если станет понятно, что угроза безопасности растет, то решение о перекрытии границ будет принято.

Ранее в интересах безопасности Польши было закрыто одно КПП для проезда грузовиков, еще одно планируется закрыть 21 февраля. Таким образом, на границе с Белоруссией останется только один пассажирский пункт пропуска Брест — Тересполь, при этом ни одного грузового.

В мире,Павел Яблоньский,
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