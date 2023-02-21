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14 минут назад

Лукашенко анонсировал визит в Иран в середине марта

ТАССиещё 1

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о готовящемся в середине марта визите в Иран, отметив, что он выведет сотрудничество двух стран на более высокий уровень.

Лукашенко анонсировал зарубежный визит
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"В ближайшее время, в середине марта, я планирую по приглашению президента Ирана побывать с визитом в Иране. И там мы обсудим существенные вопросы наших отношений, - сказал во вторник Лукашенко на встрече с иранским послом в Минске Саидом Яри, передает агентство БелТА.

Президент Белоруссии отметил, что визит дает возможность наладить отношения на более высоком уровне.

"Это будет значимая встреча, которая выведет нас на более высокий уровень сотрудничества", - подчеркнул он.

В сентябре прошлого года перед саммитом ШОС в Самарканде Лукашенко встречался с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, тогда предложил интенсифицировать отношения и провести их ревизию.

Белорусский лидер в начале февраля находился с визитом в Абу-Даби, где провел встречу с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, которая длилась около четырех часов.

В мире,Александр Лукашенко,ШОС,
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