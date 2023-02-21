Лукашенко анонсировал зарубежный визит

"В ближайшее время, в середине марта, я планирую по приглашению президента Ирана побывать с визитом в Иране. И там мы обсудим существенные вопросы наших отношений, - сказал во вторник Лукашенко на встрече с иранским послом в Минске Саидом Яри, передает агентство БелТА.