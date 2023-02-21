Дипломаты ЕС признались в реальной цели санкций против РФ

Некоторые представители стран ЕС начали сопротивляться шагам, которые могут навредить их собственным экономикам: речь, например, о серьезных ограничениях на поставки нефти и газа. При этом российская экономика таким образом может справляться с последствиями ограничений, пишет Politico.

Большинство европейских дипломатов признались, что реальной целью антироссийских санкций никогда не была попытка остановить боевые действия на Украине. В действительности ЕС стремился ослабить Кремль, признались собеседники Politico.