Иран введет контрсанкции в ответ на последнее решение ЕС

Власти Ирана введут свои санкции в ответ на ограничительные меры, принятые Евросоюзом против Тегерана. Об этом сообщило во вторник министерство иностранных дел республики.

"Представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи отреагировал на последние санкции ЕС в отношении некоторых иранцев и иранских компаний. Канани сказал, что Исламская Республика Иран вскоре объявит о списке контрсанкций в ответ на последние запреты со стороны блока", - говорится в тексте, размещенном на странице ведомства в Twitter.

В понедельник Совет ЕС ввел новые санкции против Ирана из-за якобы имеющих место нарушений прав человека в стране, включив в черный список еще 32 физических и 2 юридических лица.