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2 минуты назад

Иран введет контрсанкции в ответ на последнее решение ЕС

ТАСС

Власти Ирана введут свои санкции в ответ на ограничительные меры, принятые Евросоюзом против Тегерана. Об этом сообщило во вторник министерство иностранных дел республики.

Иран введет контрсанкции в ответ на последнее решение ЕС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи отреагировал на последние санкции ЕС в отношении некоторых иранцев и иранских компаний. Канани сказал, что Исламская Республика Иран вскоре объявит о списке контрсанкций в ответ на последние запреты со стороны блока", - говорится в тексте, размещенном на странице ведомства в Twitter.

В понедельник Совет ЕС ввел новые санкции против Ирана из-за якобы имеющих место нарушений прав человека в стране, включив в черный список еще 32 физических и 2 юридических лица.

Как проинформировала 15 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщество также намерено 24 февраля ввести отдельный блок санкций против исламской республики в рамках 10-го пакета антироссийских ограничительных мер. В него войдут юридические и физические лица, которые, по мнению ЕС, имеют отношение к иранским военным поставкам в Россию.

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