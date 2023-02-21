Страны Запада однозначно не определились с преследуемыми целями в конфликте на Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
«Мой главный вопрос — почему мы никогда не обсуждали конечную цель? Единственные обсуждения или идеи... касаются переговоров и мирных процессов», — сказал он.
Ландсбергис считает, что такой подход начинает «нервировать» жителей Прибалтики. Сама неспособность определить цели и обсудить их оставляет возможность для маневра тем, кто «колеблется».
Глава внешнеполитического ведомства Литвы добавил, что отсутствие согласованных целей конфликта делает характер военной помощи Украине нерегулярным.
Напомни, что Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее целью защиту населения Донбасса, которое подвергалось геноциду со стороны киевского режима. После начала конфликта страны Запада стали передавать Киеву различные вооружения, постоянно расширяя поставки.