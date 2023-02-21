МИД Литвы: Запад не определился с целями конфликта на Украине

Страны Запада однозначно не определились с преследуемыми целями в конфликте на Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Мой главный вопрос — почему мы никогда не обсуждали конечную цель? Единственные обсуждения или идеи... касаются переговоров и мирных процессов», — сказал он.

Ландсбергис считает, что такой подход начинает «нервировать» жителей Прибалтики. Сама неспособность определить цели и обсудить их оставляет возможность для маневра тем, кто «колеблется».

Глава внешнеполитического ведомства Литвы добавил, что отсутствие согласованных целей конфликта делает характер военной помощи Украине нерегулярным.