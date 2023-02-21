В Турции подтвердили гибель шесть человек в результате нового землетрясения

Управление по чрезвычайным ситуациям Турции подтвердило во вторник, что в результате двух последних землетрясений на юго-востоке республики погибли шесть человек.
"После двух землетрясений в Хатае последовало 90 афтершоков. Погибли 6 человек, 294 получили ранения, из них 18 находятся в тяжелом состоянии", - сообщило ведомство.
По данным управления, в понедельник вечером в провинции Хатай произошли землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8. В нескольких городах разрушились здания. Подземные толчки ощущались в Греции, Египте, Израиле, Ливане, Сирии и на Кипре.