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18 минут назад

Bloomberg: каналы Венеции почти пересохли

Лера Букина

В Венеции водные такси, гондолы и городские службы экстренной помощи, использующие катера, не могут работать привычным образом из-за того, что каналы в городе пересохли. Ситуация возникла в связи с сильными отливами и чрезвычайным понижением уровня воды на полметра от нормального, сообщает Bloomberg.

Bloomberg: каналы Венеции почти пересохли
Фото: UnsplashUnsplash

По словам экспертов, положение в Венеции – результат засухи, которая наблюдалась там в последнее время. Отмечается, что из-за отсутствия дождей ситуация усугубилась.

По словам синоптиков Centro Maree, уровень воды будет на текущем уровне как минимум до 21 февраля.

В 2022 году летом сильных дождей не наблюдалось в Западной, Центральной и Южной Европе. Осенью в Италии было объявлено чрезвычайное положение в районах, которые прилегают к реке По. Они столкнулись с сильнейшей за 70 лет засухой. Треть сельскохозяйственного производства страны находится именно в тех местах.

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Ранее газета The Independent, ссылаясь на исследование ученых, сообщила, что Европа стоит на пороге природной катастрофы на фоне сильной засухи, которая мешает пополнению запасов грунтовых вод. Она подчеркнула, что из-за засухи будет разрушаться естественная среда обитания животных. Кроме того, отмечалось, что ситуация будет наносить вред сельскому хозяйству и приведет к серьезному энергодефициту.

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