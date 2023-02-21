Bloomberg: каналы Венеции почти пересохли

В Венеции водные такси, гондолы и городские службы экстренной помощи, использующие катера, не могут работать привычным образом из-за того, что каналы в городе пересохли. Ситуация возникла в связи с сильными отливами и чрезвычайным понижением уровня воды на полметра от нормального, сообщает Bloomberg.

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По словам экспертов, положение в Венеции – результат засухи, которая наблюдалась там в последнее время. Отмечается, что из-за отсутствия дождей ситуация усугубилась.

По словам синоптиков Centro Maree, уровень воды будет на текущем уровне как минимум до 21 февраля.

В 2022 году летом сильных дождей не наблюдалось в Западной, Центральной и Южной Европе. Осенью в Италии было объявлено чрезвычайное положение в районах, которые прилегают к реке По. Они столкнулись с сильнейшей за 70 лет засухой. Треть сельскохозяйственного производства страны находится именно в тех местах.