Bloomberg: каналы Венеции почти пересохли

В Венеции водные такси, гондолы и городские службы экстренной помощи, использующие катера, не могут работать привычным образом из-за того, что каналы в городе пересохли. Ситуация возникла в связи с сильными отливами и чрезвычайным понижением уровня воды на полметра от нормального, сообщает Bloomberg.
По словам экспертов, положение в Венеции – результат засухи, которая наблюдалась там в последнее время. Отмечается, что из-за отсутствия дождей ситуация усугубилась.
По словам синоптиков Centro Maree, уровень воды будет на текущем уровне как минимум до 21 февраля.
В 2022 году летом сильных дождей не наблюдалось в Западной, Центральной и Южной Европе. Осенью в Италии было объявлено чрезвычайное положение в районах, которые прилегают к реке По. Они столкнулись с сильнейшей за 70 лет засухой. Треть сельскохозяйственного производства страны находится именно в тех местах.
Ранее газета The Independent, ссылаясь на исследование ученых, сообщила, что Европа стоит на пороге природной катастрофы на фоне сильной засухи, которая мешает пополнению запасов грунтовых вод. Она подчеркнула, что из-за засухи будет разрушаться естественная среда обитания животных. Кроме того, отмечалось, что ситуация будет наносить вред сельскому хозяйству и приведет к серьезному энергодефициту.