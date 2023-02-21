Глава МИД Украины озвучил условия установления прочного мира

«Что необходимо сделать для обеспечения прочного мира в регионе и на всем Евроатлантическом пространстве? У этого вопроса два ответа. Первый — Украина должна стать членом ЕС и НАТО. И второй — Россия должна измениться. И наиболее интригующие дебаты предстоят о том, что делать с Россией», — заявил министр.