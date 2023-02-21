Глава МИД Украины озвучил условия установления прочного мира

Для установления прочного мира в Восточной Европе и на всем Евроатлантическом пространстве есть несколько условий, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью CNN.
«Что необходимо сделать для обеспечения прочного мира в регионе и на всем Евроатлантическом пространстве? У этого вопроса два ответа. Первый — Украина должна стать членом ЕС и НАТО. И второй — Россия должна измениться. И наиболее интригующие дебаты предстоят о том, что делать с Россией», — заявил министр.
Ранее Кулеба заявлял, что Россия якобы пока не хочет мирных переговоров с Украиной. При этом он призвал ЕС поставить Украине 1 млн снарядов калибра 155 миллиметров.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад еще не показывает какой-либо готовности к мирным инициативам по ситуации на Украине. Так представитель Кремля ответил на реакцию со стороны Запада на идею президента Белоруссии Александра Лукашенко устроить в Минске переговоры с лидерами России и Соединенных Штатов Владимиром Путиным и Джо Байденом в целях завершения «боевых действий».