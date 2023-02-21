Глава МИД Китая призвал перестать делать заявления в духе "Украина сегодня, Тайвань завтра"

"Китай никогда не вторгался в другую страну" Министр иностранных дел Китая Цинь Ган выступил по случаю официальной публикации во вторник "Концептуального документа Глобальной инициативы по безопасности" КНР. По словам главы МИД, документ "демонстрирует ответственность Китая за поддержание мира во всем мире и его твердую решимость защищать глобальную безопасность". По данным издания Guancha, в "Глобальной инициативе" "твердо" поддерживается ключевая роль Организации Объединенных Наций в управлении безопасностью. При этом в документе говорится, что крупные державы должны "взять на себя ведущую роль в продвижении равенства, сотрудничества и верховенства закона, а также выступать против гегемонии и запугивания" и "активно продвигать диалог для мирного решения острых вопросов". "Развитие Китая неотделимо от безопасной международной обстановки. Точно так же без безопасности Китая не было бы безопасности в мире. Китай никогда активно не провоцировал конфликты или войны и никогда не вторгался ни на пядь земли в другую страну. Однако подавление и сдерживание Китая извне продолжает усиливаться и усиливаться, создавая серьезную угрозу суверенитету и безопасности Китая", - сказал Цинь Ган. По его словам, Китай "решительно выступает против всех форм гегемонизма и политики силы", а также "против мышления времен холодной войны" и "любого вмешательства во внутренние дела Китая". При этом руководство КНР "решительно защищает национальный суверенитет, безопасность, интересы развития, а также международную справедливость и правосудие". Министр отметил, что с самого начала военной спецоперации России на Украине Китай "придерживался объективности и беспристрастности", а также призывал страны мира содействовать переговорам между Москвой и Киевом. Он добавил, что КНР готова содействовать в политическом урегулировании украинского кризиса и "работать с международным сообществом над продвижением диалога и консультаций для решения проблем всех сторон и обеспечения общей безопасности". "В то же время мы призываем заинтересованные страны немедленно прекратить подливать масла в огонь, перестать обвинять Китай и перестать делать заявления в духе "Украина сегодня, Тайвань завтра", - подчеркнул глава китайского МИД. "Сегодня в Европе, в Азии завтра" 19 февраля китайское государственное издание Global Times опубликовало статью, авторы которой были возмущены заявлениями генсека НАТО Йенса Столтенберга, сделанными на Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля. "Прошел почти год с начала российско-украинского конфликта. Возглавляемая США НАТО по-прежнему погрязает в конфликте, который сама же и создала. Тем не менее она уже задумалась о другом", - говорится в статье. Авторы материала напомнили, что на Мюнхенской конференции по безопасности Столтенберг выразил свое беспокойство, связав продолжающуюся военную спецоперацию России с Китаем. "То, что происходит сегодня в Европе, может произойти в Азии завтра", - сказал он. В статье отмечается, что, "по мнению многих, это было намеком на опасения по поводу войны на острове Тайвань". "Столтенберг сказал, что у США на уме Очевидно, что Вашингтон не только пытается свести на нет геополитическую ценность украинского кризиса, но и называет белое черным, чтобы возложить вину на Китай. НАТО и США танцуют в одном тоне, чтобы усилить так называемую угрозу со стороны России и Китая, в попытке заставить государства – члены НАТО поверить, что только США могут предоставить им зонтик безопасности", - считают журналисты Global Times. Тайваньский вопрос Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией Тайвань прервались в 1949 году, когда потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров. Власти Тайваня считают остров независимым государством, однако официальные лица КНР настаивают, что Тайвань – китайская провинция. Хотя США официально не признавали независимость острова, они поставляют ему оружие. Ситуация вокруг Тайваня обострилась в 2022 году, когда в начале августа частично признанное государство посетила занимавшая тогда пост спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Китай осудил визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения около острова. 18 февраля член политбюро ЦК КПК, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что Тайвань никогда не был и не будет страной. "Тайвань – это часть территории Китая, он никогда не был страной и не станет ей в будущем, это и есть статус-кво по тайваньскому вопросу", - сказал Ван И.