Китай опубликовал концепцию инициативы глобальной безопасности

Как указывается в документе, поддержание мира и безопасности во всем мире и содействие глобальному развитию и процветанию должно стать стремлением стран по всему миру. Отмечается, что инициатива направлена на устранение коренных проблем международных конфликтов, улучшение управления в области глобальной безопасности, поощрение совместных международных усилий по обеспечению большей стабильности и определенности в нестабильную и меняющуюся эпоху для того, чтобы содействовать прочному миру и развитию во всем мире, передает ТАСС.