СМИ: Киев получил меньше половины помощи, обещанной Западом с 2022 года

Украинские власти получили меньше половины обещанной западными странами и институтами финансовой помощи, сообщает Financial Times со ссылкой на доклад Кильского института мировой экономики.

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Минфин Украины после начала специальной военной операции к декабрю 2022 года получил 31 миллиард евро из обещанных Западом 64 миллиардов евро. Самая большая «недостача» выявлена со стороны Соединенных Штатов и Европейского союза. Украина рассчитывает на 12 миллиардов евро от американских властей и 17,5 миллиарда евро от институтов Европы.

Как заявил советник украинского лидера Тимофей Милованов, выплаты нестабильны и они постоянно запаздывают.

После встречи с президентом США Джо Байденом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящий момент ведется совместная с Вашингтоном работа над поставками дальнобойного оружия и прочих вооружений, которых еще не было в пакетах военной помощи.

Украинский лидер поблагодарил Вашингтон за очередной пакет военной помощи, который окажет помощь военным.