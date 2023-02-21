СМИ: Киев получил меньше половины помощи, обещанной Западом с 2022 года

Украинские власти получили меньше половины обещанной западными странами и институтами финансовой помощи, сообщает Financial Times со ссылкой на доклад Кильского института мировой экономики.
Минфин Украины после начала специальной военной операции к декабрю 2022 года получил 31 миллиард евро из обещанных Западом 64 миллиардов евро. Самая большая «недостача» выявлена со стороны Соединенных Штатов и Европейского союза. Украина рассчитывает на 12 миллиардов евро от американских властей и 17,5 миллиарда евро от институтов Европы.
Как заявил советник украинского лидера Тимофей Милованов, выплаты нестабильны и они постоянно запаздывают.
После встречи с президентом США Джо Байденом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящий момент ведется совместная с Вашингтоном работа над поставками дальнобойного оружия и прочих вооружений, которых еще не было в пакетах военной помощи.
Украинский лидер поблагодарил Вашингтон за очередной пакет военной помощи, который окажет помощь военным.
20 февраля американские власти объявили о новом пакете помощи Киеву. Он оценивается в 460 миллионов долларов.