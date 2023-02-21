Главы минфинов G7 встретятся 23 февраля и обсудят санкции против России

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил о планах проведения 23 февраля встречи глав минфинов и центробанков стран G7 перед заседанием G20 в Бангалоре. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Одной из главных тем встречи, председательствовать на которой будет японский министр, будет санкционное давление на Москву в связи с ситуацией на Украине, рассказал Судзуки журналистам 21 февраля по итогам заседания кабмина. Стороны намерены обсудить помощь Киеву, добавил он.

Агентство Kyodo со ссылкой на источники ранее сообщило, что Судзуки в качестве представителя страны - председателя G7 намерен объяснить планы оказания помощи Украине через новый фонд, создаваемый при участии группы Всемирного банка.