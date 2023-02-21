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43 минуты назад

Репортер WSJ Сиддики: сопровождавших Байдена журналистов обязали молчать о поездке в Киев

Газета.Ru

Корреспондент газеты The Wall Street Journal Сабрина Сиддики рассказала, что Белый дом обязал двух сопровождавших президента Джо Байдена в поездке на Украину журналистов не разглашать информацию о его визите до определенного момента. По ее словам, их вместе с журналистом агентства Associated Press Эваном Вуччи в пятницу, 17 февраля, вызвали на частную беседу в офис директора по связям с общественностью Белого дома Кейт Бедингфилд.

Сопровождавших Байдена журналистов обязали молчать о поездке в Киев
Фото: Ukrainian Presidential Press Service/ReutersUkrainian Presidential Press Service/Reuters

Также на встрече присутствовала президент ассоциация корреспондентов Белого дома Тамара Кит. Там репортерам сообщили о скором визите Байдена в Киев и то, что они будут единственными сотрудниками прессы в сопровождении президента. Сиддики отметила, что поклялась хранить информацию о поездке в секрете. Ее проинструктировали о том, что она получить электронное письмо с инструкциями о вылете с авиабазы Эндрюс, которое было подписано "Инструкция по прибытию на турнир по гольфу".

Ранее днем 20 февраля Байден посетил Киев с необъявленным визитом. По информации СМИ, он прибыл в столицу Украины около 8:00 и встретился с президентом страны Владимиром Зеленским, совершил прогулку по центру города и пообещал, что США продолжат поддерживать Украину.

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