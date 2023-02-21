Байден после визита в Киев позвонил Мелони

Глава Белого дома Джо Байден после необъявленного визита в Киев 20 февраля позвонил главе правительства Италии Джордже Мелони, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу итальянского кабмина.

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Американский президент позвонил премьеру, как только прибыл в Польшу после визита на Украину. Стороны обсудили координацию действий по поддержке Киева, в том числе — безопасность, экономическую и гуманитарную помощь со стороны Запада.

Как следует из распространенного Белым домом письменного заявления по итогам данного телефонного разговора, президент Соединенных Штатов собирается в ближайшее время встретиться с Мелони в Вашингтоне. Это произойдет, когда их рабочие графики совпадут.

По данным итальянской прессы, 21 февраля премьер-министр Италии посетит Киев. Она встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским. Официально об этом визите не сообщалось. 20 февраля Мелони посетила Варшаву.