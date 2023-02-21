Зеленский заявил о работе над поставками новых вооружений

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ведется совместная с США работа над поставками дальнобойного оружия и прочих вооружений, которых до сих пор не было в пакетах военной помощи Киеву, сообщает РИА Новости.

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Заявление прозвучало после встречи с американским президентом Джо Байденом. Президент Украины заявил, что оборонные потребности Киева известны всем, требуются только решительные действия. Как отметил Зеленский, это он увидел в Байдена.

Глава государства поблагодарил Вашингтон за очередной пакет военной помощи, «который точно усилит наших ребят на передовой».

Он подчеркнул, что обсудил с президентом США вопросы завершения конфликта между Украиной и Москвой в 2023 году.

Джо Байден посетит Киев с необъявленным визитом 20 февраля. В этот же день американские власти объявили о новом пакете помощи Киеву. Он оценивается в 460 миллионов долларов.