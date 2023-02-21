В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 74.04EUR 79.13
Войти в почту
15 минут назад

Зеленский заявил о работе над поставками новых вооружений

Елена Прошина

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ведется совместная с США работа над поставками дальнобойного оружия и прочих вооружений, которых до сих пор не было в пакетах военной помощи Киеву, сообщает РИА Новости.

Зеленский заявил о работе над поставками новых вооружений
Фото: 

Заявление прозвучало после встречи с американским президентом Джо Байденом. Президент Украины заявил, что оборонные потребности Киева известны всем, требуются только решительные действия. Как отметил Зеленский, это он увидел в Байдена.

Глава государства поблагодарил Вашингтон за очередной пакет военной помощи, «который точно усилит наших ребят на передовой».

Он подчеркнул, что обсудил с президентом США вопросы завершения конфликта между Украиной и Москвой в 2023 году.

Джо Байден посетит Киев с необъявленным визитом 20 февраля. В этот же день американские власти объявили о новом пакете помощи Киеву. Он оценивается в 460 миллионов долларов.

По сообщению СМИ, незадолго до визита Байдена на Украину Белый дом связывался с Москвой, чтобы исключить просчеты, которые могли бы привести к прямой конфронтации двух ядерных держав. Посольство США в Москве уведомило РФ о визите Байдена в Киев, прежде всего, в целях безопасности.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий