Назначена дата заседания СБ ООН по "Северным потокам"

После продолжавшихся в течение дня дискуссий по поводу графика встреча назначена на 15:00 по местному времени (23:00 мск). Обсуждение времени проведения заседания связано с планом мероприятий в ООН на этой неделе, посвященных годовщине специальной военной операции РФ на Украине. Россия предлагала провести заседание СБ ООН по газопроводам 22 февраля в 15:00 (23:00 мск). Однако именно в это время в ООН возобновляет работу спецсессия Генеральной Ассамблеи по Украине, в связи с чем некоторые страны попросили назначить заседание на другое время. В проекте российской резолюции генеральному секретарю ООН предлагается создать независимую международную комиссию юристов, которая займется расследованием. Ранее в поддержку резолюции высказался постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.