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28 минут назад

Заседание СБ ООН по "Северным потокам" вновь назначили на 21 февраля

ТАСС

Заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по теме диверсий на "Северных потоках", запрошенное Россией, вновь назначено на вторник. Об этом говорится в распространенной в понедельник вечером программе Совбеза.

Назначена дата заседания СБ ООН по "Северным потокам"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ожидается, что на голосование может быть вынесен проект российской резолюции о проведении международного расследования взрывов на газопроводах.

После продолжавшихся в течение дня дискуссий по поводу графика встреча назначена на 15:00 по местному времени (23:00 мск). Обсуждение времени проведения заседания связано с планом мероприятий в ООН на этой неделе, посвященных годовщине специальной военной операции РФ на Украине. Россия предлагала провести заседание СБ ООН по газопроводам 22 февраля в 15:00 (23:00 мск). Однако именно в это время в ООН возобновляет работу спецсессия Генеральной Ассамблеи по Украине, в связи с чем некоторые страны попросили назначить заседание на другое время. В проекте российской резолюции генеральному секретарю ООН предлагается создать независимую международную комиссию юристов, которая займется расследованием. Ранее в поддержку резолюции высказался постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.

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