В КНР высказались по поводу санкций против КНДР

"К сожалению, некоторые члены Совета Безопасности ООН в отсутствие консенсуса продолжали настаивать на проведении заседаний по вопросу денуклеаризации, оказывали все большее давление на КНДР, что подрывает конструктивную роль налаживания взаимодействия и выдвижения идей, которые позволили бы решить проблему, - сказал дипломат. - <…> Наращивание санкций лишь еще больше заведет нас в тупик. Для урегулирования вопроса все стороны должны следовать правильному подходу к нераспространению, избегать двойных стандартов".