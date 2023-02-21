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22 минуты назад

В КНР считают, что наращивание санкций против КНДР заведет ситуацию в еще больший тупик

ТАССиещё 1

Китай исходит из того, что наращивание санкций против КНДР еще больше заведет ситуацию в тупик. Об этом заявил в понедельник заместитель постоянного представителя КНР при ООН Дай Бин, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

В КНР высказались по поводу санкций против КНДР
Фото: ТАССТАСС

"К сожалению, некоторые члены Совета Безопасности ООН в отсутствие консенсуса продолжали настаивать на проведении заседаний по вопросу денуклеаризации, оказывали все большее давление на КНДР, что подрывает конструктивную роль налаживания взаимодействия и выдвижения идей, которые позволили бы решить проблему, - сказал дипломат. - <…> Наращивание санкций лишь еще больше заведет нас в тупик. Для урегулирования вопроса все стороны должны следовать правильному подходу к нераспространению, избегать двойных стандартов".

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