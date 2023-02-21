ООН заявила о развитии ситуации на Корейском полуострове в неверном направлении

Помощник генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари заявил, что ситуация на Корейском полуострове развивается в неверном направлении. Его слова приводит РИА Новости.

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«Напряженность продолжает нарастать из-за негативного цикла действий и противодействий», — указал представитель международной организации в ходе заседания Совета Безопасности.

Хиари добавил, что генсек ООН глубоко сожалеет о разногласиях, которые мешают мировому сообществу действовать в отношении Северной Кореи, а также в связи с иными угрозами глобальной безопасности. Он подчеркнул, что Корейский полуостров должен стать зоной сотрудничества.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш решительно осудил пуск баллистической ракеты КНДР в сторону Японского моря и призвал Пхеньян немедленно отказаться от любых дальнейших провокаций.