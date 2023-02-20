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21 минуту назад

ТАСС: прибытие Ван И в Россию можно ожидать 21 февраля

Газета.Ru

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И может приехать в Россию 21 февраля. Об этом ТАСС сообщил источник в канцелярии.

СМИ: прибытие Ван И в Россию можно ожидать 21 февраля
Фото: газета.ругазета.ру

«Ожидается прибытие во вторник», — сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают визита главы канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), члена Политбюро Ван И.

На вопрос журналиста, может ли Москва подтвердить визит китайского дипломата, Песков ответил, что Москва не исключает встречу президента РФ Владимира Путина с Ван И.

Он подчеркнул, что российско-китайские отношения носят многоплановый, союзнический характер. Повестка дня понятна и обширна, есть о чем говорить, указал Песков.

О том, что китайский политик собирается посетить Россию, Францию, Италию и Венгрию, ранее сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Китайской народной республики Ван Вэньбинь.

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