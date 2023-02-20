Стало известно о сходе с рельсов поезда Киев — Варшава

Поезд, следовавший маршрутом Киев — Варшава, сошел с рельсов в Волынской области Украины. Об этом сообщает «РИА Новости»
со ссылкой на областную прокуратуру.
По данным агентства, инцидент произошел еще ночью 19 февраля. Поезд двигался в направлении Польши, но в районе железнодорожного моста через реку Турия сошел с рельсов. Пострадавших нет.
На данный момент прокуратура выясняет причины и обстоятельства случившегося. На Украине начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта. Известно, что в результате инцидента несколько вагонов состава оказались повреждены.