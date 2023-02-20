В Сирии сообщили о пострадавших из-за нового землетрясения

В двух городах Сирии из-за нового землетрясения магнитудой 6,3 обрушились здания, есть пострадавшие, сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.

Журналисты уточнили, что речь идет о городах Эль-Баб и Харим на севере Сирии. Источники отметили, что есть раненые. Вечером в понедельник, 20 февраля, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о подземном толчке на границе Сирии и Турции. Землетрясение произошло в 14 километрах от провинции Антакья в Турции. Очаг залегал на глубине 10 километров.