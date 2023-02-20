Байден рассказал о цели визита в Киев

Президент США Джо Байден рассказал о цели своего визита в Киев. Он заявил, что приехал для того, чтобы подтвердить приверженность суверенитету Украины. Слова главы американского государства опубликованы на сайте Белого дома.

«Сегодня я нахожусь в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непоколебимую и неизменную приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины», — подчеркнул Байден.

Он также указал, что обсуждал с президентом Украины экономическую, гуманитарную и военную поддержку страны. Этот визит Байдена стал первым с начала российской спецоперации.