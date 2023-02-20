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39 минут назад

Байден рассказал о цели визита в Киев

Lenta.ru

Президент США Джо Байден рассказал о цели своего визита в Киев. Он заявил, что приехал для того, чтобы подтвердить приверженность суверенитету Украины. Слова главы американского государства опубликованы на сайте Белого дома.

Байден рассказал о цели визита в Киев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сегодня я нахожусь в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непоколебимую и неизменную приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины», — подчеркнул Байден.

Он также указал, что обсуждал с президентом Украины экономическую, гуманитарную и военную поддержку страны. Этот визит Байдена стал первым с начала российской спецоперации.

Стало известно, как Байден добрался до Киева

В ходе поездки в Киев американский лидер также объявил о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 500 миллионов долларов. В него должны войти артиллерийские боеприпасы, средства противовоздушной обороны, противотанковые системы и другое вооружение.

В мире,Джозеф Байден,
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