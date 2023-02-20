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Раскрыта дата принятия ЕС нового пакета санкций против России

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Страны Евросоюза примут новый пакет антироссийских санкций до 24 февраля. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после заседания глав МИД, передает «РИА Новости».

Раскрыта дата принятия ЕС нового пакета санкций против России
© globallookpress.com

Он отметил, что 20 февраля прошли обсуждения десятого пакета санкций против России. Теперь же, по словам Борреля, должно пройти его согласование, которое ожидают в ближайшие часы и дни.

«Он будет принят к 24 февраля», — подчеркнул он.

Напомним, что главной целью десятого пакета антироссийских санкций является «затягивание петли», поскольку все основные санкции против РФ уже приняты и сейчас страны ЕС намерены предотвратить любые попытки их обхода.

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