ЕС может отправить в Молдавию миссию по безопасности

"Мы изучаем возможность отправки в Молдавию в рамках нашей общей политики безопасности и обороны миссии, которая должна поддержать нашего кандидата (на вступление в Евросоюз - прим. ТАСС) и повысить его устойчивость к внешнему вмешательству и дестабилизирующим усилиям. Они очень страдают от этой дестабилизации, и мы должны помочь им в этой ситуации", - сказал Боррель.