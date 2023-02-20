ЕС может отправить в Молдавию миссию по безопасности

Совет ЕС изучает возможность направления в Молдавию миссии в рамках своей общей политики безопасности и обороны. Об этом заявил в понедельник глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи глав МИД стран сообщества.
"Мы изучаем возможность отправки в Молдавию в рамках нашей общей политики безопасности и обороны миссии, которая должна поддержать нашего кандидата (на вступление в Евросоюз - прим. ТАСС) и повысить его устойчивость к внешнему вмешательству и дестабилизирующим усилиям. Они очень страдают от этой дестабилизации, и мы должны помочь им в этой ситуации", - сказал Боррель.
Согласно определению таких миссий внешнеполитической службой ЕС, они могут быть как гражданскими, так и военными.