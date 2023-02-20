В ООН назвали время заседания СБ по резолюции РФ по «Северным потокам»

Запрошенное Россией заседание СБ ООН, посвященное вопросу о диверсии на «Северном потоке», назначено на вторник в 15.00 (23.00 мск).

Источник в ООН сообщил, что заседание по российской резолюции о взрывах на «Северных потоках» назначили на вторник 21 февраля в 15.00 (23.00 мск), передает РИА «Новости».