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37 минут назад

В ООН назвали время заседания СБ по российской резолюции по «Северным потокам»

Деловая газета "Взгляд"

Запрошенное Россией заседание СБ ООН, посвященное вопросу о диверсии на «Северном потоке», назначено на вторник в 15.00 (23.00 мск).

В ООН назвали время заседания СБ по резолюции РФ по «Северным потокам»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Источник в ООН сообщил, что заседание по российской резолюции о взрывах на «Северных потоках» назначили на вторник 21 февраля в 15.00 (23.00 мск), передает РИА «Новости».

Ранее Россия представила проект резолюции Совбеза ООН по созданию международной комиссии для расследования диверсий на «Северных потоках». Россия запросила проведение Совбеза по ситуации с газопроводами на 22 февраля. Российский проект уже поддержал Китай.

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