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49 минут назад

Стали известны подробности предложения КНР по миру на Украине

Lenta.ru

В плане Китайской Народной Республики (КНР) по миру на Украине есть такие положения, как взаимное прекращение огня и поставок западного оружия Киеву. О подробностях предложения Пекина сообщает Bloomberg.

СМИ раскрыли подробности мирного плана Китая по Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Знакомые с планом европейские официальные лица, пожелавшие остаться анонимными, заявили, что в него будут включены призывы к прекращению огня и прекращению поставок оружия в Украину (...). Хотя у плана Китая мало шансов на успех, союзники США обеспокоены тем, что это предложение может найти отклик в странах глобального Юга и потенциально привлечь голоса в ООН<ООН», — говорится в публикации.

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Ранее постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь уведомил, что Китай призывает Россию и Украину прекратить огонь и как можно скорее начать мирные переговоры. Помимо этого, КНР считает, что к переговорам должны присоединиться США, Евросоюз и НАТО. Запад должен сесть за стол переговоров с Россией, «чтобы вести всеобъемлющий, глубокий диалог, исходя из принципа неделимости безопасности».

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