Польша ограничила движение на последнем пункте пропуска с Белоруссией

Польша приняла решение ограничить движение грузовиков на последнем работающем пункте пропуска с Белоруссией — Кукурыки-Козловичи. Оно вступит в силу с 21 февраля, передает «РБК».

Отмечается, что такое решение приняло МВД Польши.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий не исключил закрытия всех погранпереходов на границе с Белоруссией. По его словам, Минск становится «все более и более» опасным для Европы.