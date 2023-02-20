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26 минут назад

Польша ограничила движение на последнем пункте пропуска с Белоруссией

Елена Прошина

Польша приняла решение ограничить движение грузовиков на последнем работающем пункте пропуска с Белоруссией — Кукурыки-Козловичи. Оно вступит в силу с 21 февраля, передает «РБК».

Польша ограничила движение на последнем пункте пропуска с Белоруссией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что такое решение приняло МВД Польши.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий не исключил закрытия всех погранпереходов на границе с Белоруссией. По его словам, Минск становится «все более и более» опасным для Европы.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна будет отвечать на любую агрессию в свою сторону «жестко и быстро». В частности, в качестве ответных мер Минск уже ограничил въезд польским грузовикам и тягачам на территорию республики.

В мире,Матеуш Моравецкий,Александр Лукашенко,
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