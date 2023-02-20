Польша ограничила движение на последнем пункте пропуска с Белоруссией

Польша приняла решение ограничить движение грузовиков на последнем работающем пункте пропуска с Белоруссией — Кукурыки-Козловичи. Оно вступит в силу с 21 февраля, передает «РБК».
Отмечается, что такое решение приняло МВД Польши.
Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий не исключил закрытия всех погранпереходов на границе с Белоруссией. По его словам, Минск становится «все более и более» опасным для Европы.
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна будет отвечать на любую агрессию в свою сторону «жестко и быстро». В частности, в качестве ответных мер Минск уже ограничил въезд польским грузовикам и тягачам на территорию республики.