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40 минут назад

США выделили миллиард долларов на поддержку энергетики Украины и Молдавии

Lenta.ru

США выделили Украине и Молдавии 1,1 миллиарда долларов на поддержку энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

США выделили миллиард долларов на поддержку энергетики Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам политика, украинские власти ценят поддержку Вашингтона в вопросе восстановления энергосетей и поддержания ее экономики. При этом стоимость восстановления всех поврежденных мощностей генерации он оценил в разы выше.

«Рассчитываем привлечь в этом году на базе "финансового Рамштайна" 17 миллиардов долларов, чтобы восстановить критическую инфраструктуру по принципу build back better ("лучше, чем было")», — написал Шмыгаль.

Электричество на Украине регулярно отключается для потребителей в связи с ударами России по критической инфраструктуре. Минобороны России отчиталось об одном из таких массированных ударов 11 февраля.

В мире,Денис Шмыгаль,Минобороны России,
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