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40 минут назад

Белый дом: США уведомили Россию о визите Байдена на Украину за пару часов до его вылета

ТАСС

Администрация Соединенных Штатов уведомила Россию о поездке президента Джо Байдена в Киев за пару часов до его вылета из американской столицы. Об этом сообщил в понедельник журналистам помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы уведомили Россию о том, что президент Байден отправится в Киев, - сказал Салливан. - Мы сделали это за несколько часов до его отъезда в целях исключить [потенциальную] конфликтную ситуацию".

Он не уточнил, как Москва отреагировала на это сообщение.

Приехал и уехал: фотографии визита Байдена на Украину

По его словам, президент принял окончательное решение посетить Киев после совещания со своими помощниками в пятницу, 17 февраля. Подготовкой визита на протяжении нескольких месяцев занимались лишь несколько его советников и сотрудников Пентагона и разведслужб. Байден регулярно получал информацию о подготовке визита, включая "оценку [возможных] угроз".

"Это был исторический визит, беспрецедентный в современности, когда президент Соединенных Штатов посещает столицу воюющей страны, где наши военнослужащие не контролируют критически важную инфраструктуру", - сказал Салливан.

Он подчеркнул, что вместе с американским президентом на Украину отправились только несколько его ближайших помощников, медперсонал и охрана. Салливан утверждал, что своим визитом глава вашингтонской администрации "хотел подать четкий и безошибочный сигнал о неизменной" поддержке США Украины.

Как рассказал помощник американского лидера, Байден и украинский президент Владимир Зеленский обсудили в Киеве проблемы Украины в сферах энергетики и инфраструктуры, оказание стране экономической поддержки, ее гуманитарные потребности, спецсессию Генеральной Ассамблеи ООН по украинскому вопросу, которая возобновит свою работу 22 февраля.

Приезд Байдена в Киев в понедельник, о котором официально не объявлялось заранее, - это первый его визит на Украину с момента избрания президентом США. Байден анонсировал передачу Украине дополнительной военной помощи. Он провел в столице около пяти часов.

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