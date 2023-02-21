Премьер-министр Италии прибыла в Киев

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони приехала в Киев с визитом, в рамках которого она встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает телеканал RaiNews24.
«Премьер-министр Джорджа Мелони только что прибыла в Киев со своим первым визитом на Украину», — сказано в сообщении.
Как утверждает Мелони, посещение украинской столицы должно подтвердить позицию итальянского правительства. Премьер прибыла в Киев на поезде. Уточняется, что программа визита носит конфиденциальный характер.