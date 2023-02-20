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44 минуты назад

Зеленский предсказал третью мировую войну в случае союза России и Китая

Lenta.ru

Возможный военный союз России и Китая грозит миру началом третьей мировой войны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Welt.

Зеленский предсказал третью мировую войну в случае союза России и Китая
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, Киев пока не видит каких-либо действий Пекина, направленных на военную поддержку Москвы в сложившемся кризисе, однако в случае таких действий, отношения Украины и Китая серьезно ухудшатся.

«На самом деле, я хотел бы иметь их [китайцев] на своей стороне», — сказал Зеленский.

Зеленский заявил, что его "мирный план" предусматривает гарантии США и Китая

Ранее украинский президент в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что Китай долго не сможет занимать нейтральную позицию по отношению к боевым действиям. Он понадеялся, что Пекин поддержит план Киева по мирному урегулированию, предполагающий отказ России от присоединенных территорий.

В мире,Владимир Зеленский,
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