Зеленский предсказал третью мировую войну в случае союза России и Китая

Возможный военный союз России и Китая грозит миру началом третьей мировой войны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Welt.

По его словам, Киев пока не видит каких-либо действий Пекина, направленных на военную поддержку Москвы в сложившемся кризисе, однако в случае таких действий, отношения Украины и Китая серьезно ухудшатся.

«На самом деле, я хотел бы иметь их [китайцев] на своей стороне», — сказал Зеленский.