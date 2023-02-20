AP: США связывались с Россией перед визитом Байдена

США заранее сообщили Кремлю о визите президента Джо Байдена на Украину. Об этом рассказало Associated Press.

По данным агентства, в Вашингтоне связались с Москвой, чтобы избежать «просчетов», которые могли бы привести к прямому конфликту двух стран.

Байден прибыл в Киев 20 февраля, его визит заранее не анонсировался. Он заявил, что приехал в страну, чтобы «подтвердить непоколебимую приверженность США демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины».

Байден встретился с украинским президентом, позже Владимир Зеленский сообщил, что результаты встречи «отобразятся на поле боя».

По словам Байдена, США и их союзники передадут Украине 700 танков, более тысячи бронированных машин, тысячу артиллерийских систем и больше двух миллионов снарядов.