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18 минут назад

Приехал и уехал: фотографии визита Байдена на Украину

Александр Котлеткин

Президент США Джо Байден посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Визит на Украину не был заранее анонсирован по соображениям безопасности. Ради поездки президент США сутки не появлялся на публике. Об этом сообщает Lenta.ru.

1/9 Джо Байден и Владимир Зеленский во время необъявленного визита американского президента в Киев
Фото: legion-media.ru
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2/9 Джо Байден, Владимир Зеленский и Елена Зеленская во время необъявленного визита американского президента в Киев
Фото: legion-media.ru
3/9 Джо Байден и Владимир Зеленский во время необъявленного визита американского президента в Киев
Фото: globallookpress.com
4/9 Джо Байден и Владимир Зеленский во время необъявленного визита американского президента в Киев
Фото: legion-media.ru
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5/9 Джо Байден и Владимир Зеленский во время необъявленного визита американского президента в Киев
Фото: legion-media.ru
6/9 Джо Байден и Владимир Зеленский во время необъявленного визита американского президента в Киев
Фото: legion-media.ru
7/9 Джо Байден и Владимир Зеленский во время необъявленного визита американского президента в Киев
Фото: legion-media.ru
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8/9 Джо Байден и Владимир Зеленский во время необъявленного визита американского президента в Киев
Фото: legion-media.ru
9/9 Джо Байден и Владимир Зеленский во время необъявленного визита американского президента в Киев
Фото: globallookpress.com

Джо Байден прибыл в Киев на поезде, затем два лидера провели встречу в Михайловском соборе. В своем заявлении президент США отметил, что приехал в Киев, чтобы поддержать «демократию, суверенитет и территориальную целостность Украины».

Также Байден сообщил о планах выделить Киеву «миллиарды» в виде бюджетной помощи и о новом пакете антироссийских санкций. Через несколько часов американский лидер покинул столицу Украины.

Каким был визит Джо Байдена на Украину – в галерее «Рамблера».

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