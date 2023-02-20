Приехал и уехал: фотографии визита Байдена на Украину

Президент США Джо Байден посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Визит на Украину не был заранее анонсирован по соображениям безопасности. Ради поездки президент США сутки не появлялся на публике. Об этом сообщает Lenta.ru.

1/9 Джо Байден и Владимир Зеленский во время необъявленного визита американского президента в Киев Фото: legion-media.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/9 Джо Байден, Владимир Зеленский и Елена Зеленская во время необъявленного визита американского президента в Киев Фото: legion-media.ru 3/9 Джо Байден и Владимир Зеленский во время необъявленного визита американского президента в Киев Фото: globallookpress.com 4/9 Джо Байден и Владимир Зеленский во время необъявленного визита американского президента в Киев Фото: legion-media.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/9 Джо Байден и Владимир Зеленский во время необъявленного визита американского президента в Киев Фото: legion-media.ru 6/9 Джо Байден и Владимир Зеленский во время необъявленного визита американского президента в Киев Фото: legion-media.ru 7/9 Джо Байден и Владимир Зеленский во время необъявленного визита американского президента в Киев Фото: legion-media.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/9 Джо Байден и Владимир Зеленский во время необъявленного визита американского президента в Киев Фото: legion-media.ru 9/9 Джо Байден и Владимир Зеленский во время необъявленного визита американского президента в Киев Фото: globallookpress.com

Джо Байден прибыл в Киев на поезде, затем два лидера провели встречу в Михайловском соборе. В своем заявлении президент США отметил, что приехал в Киев, чтобы поддержать «демократию, суверенитет и территориальную целостность Украины».

Также Байден сообщил о планах выделить Киеву «миллиарды» в виде бюджетной помощи и о новом пакете антироссийских санкций. Через несколько часов американский лидер покинул столицу Украины.