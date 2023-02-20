Приехал и уехал: фотографии визита Байдена на Украину

Президент СШАДжо Байден посетил Киев, где встретился с президентом УкраиныВладимиром Зеленским. Визит на Украину не был заранее анонсирован по соображениям безопасности. Ради поездки президент США сутки не появлялся на публике. Об этом сообщает Lenta.ru.
Джо Байден прибыл в Киев на поезде, затем два лидера провели встречу в Михайловском соборе. В своем заявлении президент США отметил, что приехал в Киев, чтобы поддержать «демократию, суверенитет и территориальную целостность Украины».
Также Байден сообщил о планах выделить Киеву «миллиарды» в виде бюджетной помощи и о новом пакете антироссийских санкций. Через несколько часов американский лидер покинул столицу Украины.
Каким был визит Джо Байдена на Украину – в галерее «Рамблера».