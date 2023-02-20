В Бундестаге считают, что власти ФРГ замалчивают расходы на Украине

"В рамках своего письменного запроса я узнал, что только до 3 февраля 2023 года дополнительно на обучение украинских солдат пришлось около €18,5 млн. На эти деньги в прошлом году можно было бы подарить каждому первокласснику в моей федеральной земле Бранденбург, а также в Сааре и Бремене по планшету. Оружие не может остановить убийства, но образование может не допустить войны. В этой связи я хотел бы видеть планшеты вместо танков", - приводятся слова депутата.