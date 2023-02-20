В Бундестаге считают, что власти ФРГ замалчивают расходы на Украине

Правительство Германии замалчивает реальные расходы, которые несет страна в связи с конфликтом на Украине. Такое мнение выразил депутат Бундестага (парламента ФРГ) от фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ), член комитета по защите климата и энергетике Штеффен Котре.
Как сообщило его бюро, парламентарий ранее направил письменный запрос в правительство Германии с целью узнать расходы по обучению украинских военных.
"В представленной [кабмином] информации не хватает не только сведений о поставках боеприпасов, например, к таким суперсовременным системам противоракетной обороны как IRIS-T, но замалчиваются расходы по обучению украинских солдат", - говорится в распространенном в понедельник заявлении Котре.
"В рамках своего письменного запроса я узнал, что только до 3 февраля 2023 года дополнительно на обучение украинских солдат пришлось около €18,5 млн. На эти деньги в прошлом году можно было бы подарить каждому первокласснику в моей федеральной земле Бранденбург, а также в Сааре и Бремене по планшету. Оружие не может остановить убийства, но образование может не допустить войны. В этой связи я хотел бы видеть планшеты вместо танков", - приводятся слова депутата.
"Правительство ФРГ пускает гражданам пыль в глаза касательно действительных трат в связи с войной на Украине", - считает он.
По данным кабмина Германии, объем оказываемой Украине помощи в 2022 году составил €2 млрд, в этом - €2,2 млрд.