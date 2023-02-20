Евросоюз ввел новые санкции против Ирана

Евросоюз расширил санкции в отношении Ирана за нарушения прав человека в этом государстве, включив еще 32 физических и 2 юридических лица в черный список. Соответствующие документы опубликованы в «Официальном журнале ЕС».

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Там отмечается, что указанные лица «должны быть включены» в санкционный список «в соответствии с обязательством Евросоюза решать все вопросы, вызывающие озабоченность в отношении Ирана, включая ситуации с правами человека».

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила во время выступления на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, что Евросоюз планирует ввести санкции в отношении иранских компаний из-за якобы поддержки Тегераном действий России на Украине.