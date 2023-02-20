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14 минут назад

ЕС ввел санкции против 32 физических и 2 юрлиц Ирана за нарушения прав человека

Газета.Ruиещё 1

Евросоюз расширил санкции в отношении Ирана за нарушения прав человека в этом государстве, включив еще 32 физических и 2 юридических лица в черный список. Соответствующие документы опубликованы в «Официальном журнале ЕС».

Евросоюз ввел новые санкции против Ирана
Фото: газета.ругазета.ру

Там отмечается, что указанные лица «должны быть включены» в санкционный список «в соответствии с обязательством Евросоюза решать все вопросы, вызывающие озабоченность в отношении Ирана, включая ситуации с правами человека».

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила во время выступления на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, что Евросоюз планирует ввести санкции в отношении иранских компаний из-за якобы поддержки Тегераном действий России на Украине.

До этого издание The Guardian со ссылкой на источники в Тегеране сообщало, что Иран использовал лодки и государственную авиакомпанию для контрабанды новых типов усовершенствованных боевых БПЛА большой дальности в Россию якобы для дальнейшего применения в конфликте с Украиной.

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