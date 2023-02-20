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39 минут назад

CNN: Байден покинул Киев

Лера Букина

Президент США Джо Байден покинул украинскую столицу. Об этом сообщает CNN.

Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом в понедельник, 20 февраля. Во второй половине дня в городе перекрыли улицы. Согласно данным украинских СМИ, встреча американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским состоялась в Михайловском соборе.

Президент США Джо Байден во время выступления на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве высказался о ситуации на Украине. Он подчеркнул, что впереди ожидаются трудные времена.

Кроме того, американский президент сообщил о планах выделить Киеву «миллиарды» в виде бюджетной помощи. Также в ходе встречи он заявил, что на этой неделе он объявит о новом пакете антироссийских санкций.

Байден приехал на Украину после начала специальной военной операции впервые.

Байден объяснил свой визит в Киев

В Белом доме не раз опровергали планы Байдена посетить Украину. Сообщалось лишь о намерении американского президента отправиться в Польшу для встречи с лидерами стран восточного фланга НАТО.

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