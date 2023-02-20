Эйфелеву башню подсветят цветами украинского флага в годовщину СВО

Вечером 24 февраля, в годовщину начала специальной военной операции (СВО) России на Украине , Эйфелева башня в Париже будет подсвечена в цвета флага Украины, рассказала мэр города Анн Идальго . Ее слова приводит BFM TV .

В феврале 2022 года башню также подсвечивали цветами украинского флага три вечера подряд. Это было сделано после начала СВО в знак поддержки Киева.

Президент России Владимир Путин, объявляя о начале операции, говорил, что ее цель — «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Боевые действия осудили представители целого ряда стран, Украине регулярно оказывают военную помощь государства ЕС, США и другие правительства. Президент США Джо Байден и другие политики настаивают на том, что будут поддерживать Киев столько, сколько понадобится.