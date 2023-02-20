В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
23 минуты назад

Эйфелеву башню подсветят цветами украинского флага в годовщину СВО

Lenta.ru

Вечером 24 февраля, в годовщину начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, Эйфелева башня в Париже будет подсвечена в цвета флага Украины, рассказала мэр города Анн Идальго. Ее слова приводит BFM TV.

Эйфелеву башню подсветят цветами украинского флага в годовщину СВО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Год спустя с начала конфликта Париж остается привержен неизменной поддержке народа Украины», — подчеркнула Идальго, комментируя такое решение.

В феврале 2022 года башню также подсвечивали цветами украинского флага три вечера подряд. Это было сделано после начала СВО в знак поддержки Киева.

Президент России Владимир Путин, объявляя о начале операции, говорил, что ее цель — «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Боевые действия осудили представители целого ряда стран, Украине регулярно оказывают военную помощь государства ЕС, США и другие правительства. Президент США Джо Байден и другие политики настаивают на том, что будут поддерживать Киев столько, сколько понадобится.

В мире,Анн Идальго,Джозеф Байден,Владимир Путин,ЕС,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий