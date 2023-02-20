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19 минут назад

Румыния предложила ввести санкции против России за "дестабилизацию Молдавии"

Газета.Ru

Румыния предложила ввести санкции против России «за попытку дестабилизировать ситуацию в Молдавии». С предложением выступил глава Министерства иностранных дел Румынии Богдан Ауреску, сообщает ТАСС

Румыния предложила ввести санкции против России за "дестабилизацию Молдавии"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я внесу для размышлений и правового анализа предложение о введении отдельного режима санкций за попытки дестабилизации Республики Молдовы, ее конституционного порядка и главенства закона», - сказал он перед встречей министров иностранных дел ЕС.

По его мнению, очень важно, чтобы «министры иностранных дел ЕС сегодня согласовали твердый сигнал в поддержку устойчивости и безопасности Республики Молдовы».

Ауреску подчеркнул, что новое правительство Молдавии «твердо выступает» за европейскую интеграцию.

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