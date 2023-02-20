Румыния предложила ввести санкции против России за "дестабилизацию Молдавии"

Румыния предложила ввести санкции против России «за попытку дестабилизировать ситуацию в Молдавии». С предложением выступил глава Министерства иностранных дел Румынии Богдан Ауреску, сообщает ТАСС
«Я внесу для размышлений и правового анализа предложение о введении отдельного режима санкций за попытки дестабилизации Республики Молдовы, ее конституционного порядка и главенства закона», - сказал он перед встречей министров иностранных дел ЕС.
По его мнению, очень важно, чтобы «министры иностранных дел ЕС сегодня согласовали твердый сигнал в поддержку устойчивости и безопасности Республики Молдовы».
Ауреску подчеркнул, что новое правительство Молдавии «твердо выступает» за европейскую интеграцию.