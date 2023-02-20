Азаров назвал стрельбу на "майдане" в 2014 году провокацией в целях захвата власти

События 20 февраля 2014 года на "майдане" в украинской столице, в ходе которых погибли около 100 человек, были провокацией, организованной с целью осуществить государственный переворот в стране. Об этом заявил в понедельник бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

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"Исполняется ровно девять лет с даты чудовищной трагедии, никогда ранее не имевшей место в Украине. Страшная и циничная провокация, организованная [Александром] Турчиновым, [Андреем] Парубием, [Сергеем] Пашинским и им подобными в духе нацистской операции в Гляйвице. С той лишь разницей, что захват переодетыми фашистами радиостанции послужил поводом для вторжения в Польшу, а расстрел на Майдане - оправданием кровавого государственного переворота в Украине", - написал Азаров в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

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Политик подчеркнул, что, несмотря на то, что имеются сотни фотографий, десятки видеоматериалов и тысячи свидетелей, следствие киевского режима так и не сделало за девять лет никаких ясных и четких выводов.

"Сколько прозвучало от них голословных и лживых обвинений, сколько тумана было напущено, и все это убедительно доказывает, что преступники, организовавшие эти убийства, - это незаконно дорвавшийся в 2014 году до власти киевский режим", - заявил он.

По словам бывшего главы правительства Украины, такие преступления не имеют сроков давности и обязательно будут расследованы. "Безусловно, встанет вопрос об ответственности работников, причастных к сокрытию правды об этом преступлении, и покарание будет обязательным", - подчеркнул Азаров.

События на "майдане"

Украинское правительство 21 ноября 2013 года объявило о приостановке подписания соглашения с Евросоюзом. В ответ оппозиция Верховной рады заблокировала работу парламента, а на "майдане" (площади Независимости) начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния агрессивно настроенные националисты захватили ряд административных зданий в центре Киева, возвели палаточный городок и создали вооруженные "отряды самообороны", вступившие в открытое противостояние с силами правопорядка.

Кульминационной точкой конфликта стала стрельба неустановленных снайперов на Институтской улице 20 февраля 2014 года. От их пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния в Киеве 18-20 февраля стали более 100 человек, также сотни получили ранения. Среди погибших от огнестрельных ранений были и протестующие, и бойцы спецподразделения "Беркут".

Генпрокуратура Украины в связи с расстрелом 20 февраля 2014 года возбудила дела "о массовом убийстве мирных граждан" против бывшего президента Виктора Януковича и бойцов спецподразделения милиции "Беркут". Однако сам бывший президент и его адвокаты заявили, что это дело является политическим заказом с целью скрыть истинных виновников преступления, что защита располагает целым рядом материалов, доказывающих причастность к организации расстрелов на "майдане" тех, кто пришел к власти в итоге госпереворота 2014 года.